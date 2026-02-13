سوناطراك وسونابهي للمحروقات بواغادوغو يبحثان الشراكة والتعاون

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، اليوم الجمعة، بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات “سونابهي” (SONABHY) بواغادوغو، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي وإطارات المؤسسة، برئاسة ممثل المدير العام لسونابهي.

وخصص هذا الاجتماع لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوناطراك وسونابهي. ودراسة آفاق الشراكة في قطاع المحروقات. لاسيما ما يتعلق باستفادة بوركينا فاسو من الخبرة الجزائرية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع المنتجات البترولية. وخاصة غاز البترول المميع (GPL) والبروبان.

كما تم التطرق إلى إمكانية مرافقة الجانب البوركينابي في إنشاء مركز لتعبئة قارورات غاز البوتان. وتزويده بالمعدات اللازمة، على غرار القارورات وملحقاتها، إلى جانب تطوير برامج التكوين في هذا المجال.

وتناولت المباحثات كذلك فرص تبادل الخبرات والمعارف التقنية، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات البشرية. مع الاستفادة من التجربة التي راكمها مجمع سوناطراك وفروعه، لا سيما شركة نفطال.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك استعداد المجمع لمرافقة جهود سونابهي الرامية إلى تطوير قطاع المحروقات وتعزيز مردوديته. في إطار مقاربة تقوم على الشراكة المتوازنة والمنفعة المتبادلة.

وجاء هذا اللقاء في سياق الديناميكية الجديدة التي تشهدها علاقات التعاون الجزائري-البوركينابي. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توطيد الشراكات الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب. لاسيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية البوركينابية للمحروقات “سونابهي” هي مؤسسة عمومية. تضطلع بمهام استيراد وتخزين المحروقات السائلة والغازية. ونقلها وتكييفها وتسويقها، إضافة إلى إنجاز منشآت التخزين لضمان الأمن الطاقوي لبوركينا فاسو.