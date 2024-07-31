سوناطراك وسونلغاز توقعان على بروتوكول مع ايني الإيطالية

تم، اليوم الأربعاء، التوقيع على بروتوكول تفاهم بين سوناطراك وسونلغاز مع الشركة الايطالية إيني.

كما يسمح البروتوكول بإجراء دراسات جدوى مشتركة لمشروع ربط كهربائي بين الشبكات الكهربائية الجزائرية والايطالية. من خلال انجاز كابل بحري بهدف تبادل أو تزويد الكهرباء للسوق الإيطالية والأوروبية.

ويأتي بروتوكول التفاهم لتعزيز التعاون القائم بين سوناطراك وإيني في اطار بروتوكولي النوايا الاستراتيجية الموقعين بالجزائر في 23 جانفي 2023. اللذين يهدفان الى التحديد المشاريع المشتركة المستقبلية المتعلقة بالإمدادات الطاقوية والإنتقال الطاقوي وإزالة الكربون.

كما يؤكد البروتوكول الموقع اليوم طموحات الجزائر في تعزيز موقعها كمزود رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة بما فيها الكهرباء.