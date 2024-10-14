سوناطراك و”سيبسا” الإيطالية توقعان مذكرة تفاهم حول الهيدروجين الأخضر

أشرف محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم على مراسم التوقيع بين الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز. ومارتين فيتسيلار، الرئيس المدير العام لشركة سيبسا علي مذكرة تفاهم على تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر على مرحلتين.

وتخص المرحلة الأولى إجراء دراسات لتقييم جدوى وفرص ومردودية المشروع. أما المرحلة الثانية منها ستخصص لتطوير المشروع تحقيقا للأهداف المحددة من قبل الشركتين بخصوص إزالة الكربون من خلال إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي ومحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بغرض تزويد المحلات الكهربائية بالطاقة المتجددة. بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الميثانول والأمونياك الأخضر،فضلاً عن منشآت للتخزين والنقل.