سوناطراك وسينوبك الصينية يوقعان عقداً لرفع إنتاج البنزين إلى 1.2 مليون طن سنوياً

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد جديد بين سوناطراك والشركة الصينية سينوبيك قوانغتشو للهندسة المحدودة. يخص إنجاز وحدة المعالجة التحفيزية لـ النافتا الثقيلة بمصفاة أرزيو.

وحضر حفل التوقيع كلٌّ من سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، دونغ غوانغلي، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. إلى جانب إطارات من الطرفين.

وحسب بيانٍ لوزارة المحروقات والمناجم، فإن هذا العقد يندرج في إطار تعزيز قدرات الجزائر في مجال تكرير النفط. إذ ستتولى الشركة الصينية سينوبك قوانغتشو للهندسة المحدودة تجسيد المشروع وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء والتشغيل، على مساحة تمتد لخمسة (05) هكتارات داخل محيط مصفاة أرزيو. وقد تم تحديد آجال إنجاز المشروع بـ ثلاثين (30) شهرا.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الوحدة التي تبلغ طاقتها السنوية 738 ألف طن من النافتا الثقيلة، ستتمكن من رفع إنتاج البنزين بالمصفاة من 550 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنويا، وهو ما يعَدُّ خطوة نوعية ستعزّز القدرات الوطنية لإنتاج البنزين وتدعم تغطية الطلب في مختلف المناطق، لا سيما في الغرب والجنوب الغربي.

وأشار البيان إلى أن شركة سينوبك قوانغتشو للهندسة المحدودة، التابعة لمجموعة سينوبك العالمية، تعَدُّ من أبرز المؤسسات المتخصصة في إنجاز المنشآت الصناعية في قطاعي النفط والغاز، وتمتلك خبرة واسعة في الهندسة والإمداد والبناء، ما يجعلها شريكا تقنيا معتمدا لإنجاز مشاريع ذات بعد استراتيجي.

ويأتي هذا المشروع كجزء من برنامج سوناطراك الهادف إلى تحديث وتوسيع قدرات التكرير الوطنية، بما يتماشى مع التوجهات العامة لقطاع المحروقات، الرامية إلى رفع القيمة المضافة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.