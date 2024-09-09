“سوناطراك” وشريكتها “رونسانس” تعلنان إطلاق مشروع ضخم بتركيا

قامت، اليوم، شركة سوناطراك وشريكها التركي “رونسانس” بالإعلان عن القرار النهائي للاستثمار لمشروع نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلان في تركيا.

وحسب بيان شركة سوناطراك، فإن الإعلان جاء خلال حفل نُظِّم بمقر سوناطراك ، بحضور الرئيسين المديرين العامين للمجمعين، رشيد حشيشي وإيرمان إيليجاك.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا المشروع يتضمن مركبا صناعيًا يضم وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان، ووحدة لإنتاج البوليبروبيلان، بالإضافة إلى وحدات مشتركة (منشآت للمرافق والتخزين).

كما سيتم إنجاز المشروع في المنطقة الصناعية البتروكيميائية “جيهان” في مقاطعة أضنة بتركيا. يضيف بيان سوناطراك.

وتساهم سوناطراك في هذا المشروع عبر فرعها الدولي “سوناطراك بتروليوم إنفستمنت كورب” بنسبة 34%، وتتكفل بتوفير المادة الأولية، أي البروبان، وذلك بموجب اتفاق طويل الأمد على أساس الأسعار المعمول بها في الأسواق العالمية. من جهتها، تساهم شركة “رونسانس” القابضة في المشروع بنسبة 66%.

ويندرج مشروع نزع الهيدروجين من البروبان وإنتاج البوليبروبيلان - بتركيا في إطار استراتيجية سوناطراك الهادفة لتوسيع نشاطاتها على المستوى الدولي وتنويعها وتطويرها من خلال تثمين المحروقات، لا سيما في مجال البتروكيمياء.