سوناطراك: وفاة أحد العمال المصابين في حادثة مصفاة سكيكدة

توفي اليوم الاربعاء أحد العمال المصابين في حادثة مصفاة سكيكدة التي وقعت أمس الاربعاء.

و في بيان لمجمع سوناطراك، فقد كان الفقيد يشغل منصب عون صيانة بالمنطقة الصناعية لسكيكدة التابعة لمجمع سوناطراك.

وفي هذا السياق قدّم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار بتعازيه لعائلة الفقيد.

وجاء في رسالة التعزية:” ببالغ الحزن و الأسى، تلقّى مجمع سوناطراك نبأ وفاة عبد الرحمان سعدي والذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة هذا اليوم،

إثر تعرضه لحادث عمل بعد مشاركته في عملية صيانة دورية مبرمجة بمصفاة سكيكدة.”

وبهذا المصاب الجلل يتقدم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار بتعازيه الخالصة باسمه و باسم كافة عاملات و عمال المجمع إلى عائلة الفقيد،

سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة و يتقبله بواسع مغفرته، ويلهم ذويه الصبر و السلوان.”

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وزير الطاقة: الدولة ستتكفل بالمصابين في حادث سكيكدة وسنحقق في شروط السلامة

أكد وزير الطاقة على أن رئيس الجمهورية أصر على توفير كل الشروط للتكفل بالمصابين في الانفجار الذي شهدته الوحدة 200 بمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية سوناطراك بسكيكدة.

حيث سيتم نقل المصاب الذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة إلى مستشفى عين نعجة العسكري عبر طائرة خاصة، قبل مباشرة التحقيق في أسباب الحادث وخطط الصيانة في مثل هكذا حوادث،

جاء هذا خلال تنقله إلى ولاية سكيكدة، للوقوف على حالة العمال المصاببن بالمستشفى، كما تنقل إلى الوحدة التي شهدت الحادث

وتأكد من عودة الوحدة للعمل بعد انتهاء أشغال الصيانة التي كانت مبرمجة.

وأكد الوزير بأن رئيس الجمهورية يتابع عن كثب كل المستجدات وأسدى أوامر لاجل التكفل بكل المصابين، كما كشف بأن شركة سونطراك باشرت تحقيق تقني مباشر، لمعرفة كيف وقع الحادث رغم كل شروط السلامة التي توفرها.