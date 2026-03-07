سوناطراك: وفاة عاملين وإصابة 4 آخرين إثر حادث بحقل حاسي مسعود

أعلن مجمع سوناطراك، عن وقوع حادث مأساوي صباح اليوم السبت على الساعة 8سا30 صباحا، بحقل حاسي مسعود، خلف وفاة عاملين إثنين وإصابة 4 آخرين.

وحسب بيان للمجمع، وقع الحادث، على مستوى جهاز التدخل تحت الضغط (سنوبينغ) التابع للمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، فرع سوناطراك، أثناء عملية صيانة، حيث اندلع حريق على مستوى الجهاز.

وأسفر الحادث عن وفاة عاملين اثنين وإصابة أربعة عمال تم إجلاؤهم نحو مستشفيات المنطقة، وفقا لذات المصدر.

وقام فريق التدخل التابع لسوناطراك بإغلاق البئر وإخماد الحريق و”السيطرة كليا على الوضع حاليا”.