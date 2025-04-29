سوناطراك و”ناتورجي” الإسبانية تتباحثان سبل توطيد التعاون في مجال الغاز

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بالجزائر العاصمة، وفدا عن شركة “ناتورجي” الاسبانية يقوده الرئيس المدير العام، فرانسيسكو ريناس، حيث تباحث الجانبان حول سبل توطيد التعاون في مجال تسويق الغاز الطبيعي.

وأوضح بيان للمجمع أن اللقاء الذي تم الإثنين، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور إطارات المسيرة من كلا الطرفين. سمح ببحث سبل توطيد التعاون القائم بين مجمع سوناطراك ووشركة “ناتورجي” في مجال تسويق الغاز الطبيعي.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول تطورات أسواق المحروقات العالمية. في ظل التحولات التي تعرفها الساحة الطاقوية الدولية، يضيف البيان.

وأعرب ريناس، بالمناسبة، عن اعتزاز شركته بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تجمعها مع مجمع سوناطراك. مؤكدا على استعداد ناتورجي لتعزيز وتوسيع مجالات التعاون مع الشريك الجزائري، من خلال تطوير مشاريع جديدة في صناعة النفط والغاز والطاقات المتجددة، بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين، وفقا للمصدر نفسه.

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