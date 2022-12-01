سوناطراك يمول 3 مشاريع تنموية بالمناطق النائية في أم البواقي

أمضى مجمع سوناطراك، اليوم الخميس، 3 إنفاقيات لتمويل مشاريع تنموية بالمناطق النائية في ولاية أم البواقي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أمضى ممثل مجمع سونطراك اتفاقيات مع رؤساء بلديات عين ببوش والضلعة والحرملية بولاية أم البواقي.

حيث تم تمويل إنجاز قاعة علاج ببلدية عين ببوش وتهيئة ملعب جواري ببلدية الضلعة. بالإضافة إلى اقتناء 4 صهاريج لغاز البروبان لفائدة بلدية الحرملية.

وأوضح مستشار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بوعلام وجهاني، أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي أطلقه مجمع سوناطراك باعتباره شركة مواطنة بامتياز.

مضيفا أن مجمع سوناطراك قد انخرط في السياسة العامة للبلاد وأن هذا البرنامج يعتبر بمثابة ”القيمة المضافة لمجهودات الدولة عبر مؤسساتها”.

لافتا إلى أن ذات البرنامج هو تلبية لنداء الواجب الوطني عبر مسعى رئيس الجمهورية. والاستراتيجية التي تبناها لتحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق الظل.

وذكر ذات المتحدث، بأن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك قد أسدى تعليمات لأعضاء اللجنة المنصبة لهذا الغرض، من أجل رفع وتيرة العمل بهدف إطلاق 121 مشروعا تنمويا عبر 37 ولاية عبر الوطن ‘قبل نهاية السنة الجارية.

و أبرز بأن استفادة ولاية أم البواقي من هذه المشاريع ”تعتبر عملية أولى ستليها مستقبلا إعانات مالية لفائدة الحركة الجمعوية”.