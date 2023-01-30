سوناطراك: 101 فائز في مسابقة التوظيف بولاية سكيكدة

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الإثنين عن قبول 101 مترشح فائز. في إطار المسابقة التي نظمها على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بولاية سكيكدة. من 4 إلى 7 جانفي الجاري.

وحسب بيان للمجمع، فقد أعلنت سوناطراك كافة المشاركين في مسابقة الإنتقاء التي نظمتها على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسياحة بولاية سكيكدة، من 4 إلى 7 جانفي 2022، أنه قد تم الإعلان عن قائمة الناجحين بالمسابقة عن طريق الوكالة الولائية للتشغيل و التي تم نشرها على صفحة التواصل الاجتماعي لهذه الوكالة”.

وأوضح المجمع في هذا الصدد، “أن مسابقة الانتقاء التي شارك فيها 1054 مترشح أفرزت عن نجاح 101 مترشح من أصل 117 منصب مطلوب. حيث يبقى 16 منصبا شاغرا على أن يتم برمجتها مع عرض التشغيل القادم الخاص بولاية سكيكدة.

كما دعا الناجحين في المسابقة للتوجه إلى منشآت التعيين وفق القوائم المنشورة بوكالة التشغيل لاستكمال عمليات التنصيب والشروع في العمل.

وفي الأخير، جددت سوناطراك إلتزامها الكامل بضمان الشفافية في مسابقات الإنتقاء و تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.