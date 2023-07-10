سوناطراك.. 21 مليار دولار من الصادرات في 5 أشهر

حققت الشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، رقم أعمال للصادرات نهاية مايو 2023, يقدر ب21 مليار دولار. حسب حصيلة المجمع للخمسة أشهر الاولى لسنة 2023 عرضت اليوم الاثنين.

وتم عرض هذه الحصيلة من طرف مدير تسيير الأداء بالمجمع، بوطالب محمد رشدي. بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، خلال ندوة خصصت لتقديم حصيلة المجمع لسنة 2022. والأشهر الخمسة الأولى لسنة 2023.

وبلغ حجم مبيعات المحروقات خلال نفس الفترة 68 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بإنجازات الأشهر الخمسة الأولى من 2022. منها 38 مليون طن نفط مكافئ تم تصديرها. (مقابل مبيعات بـ67 مليون طن مكافئ نفط منها 37 مليون طن صدرت ما بين يناير و نهاية مايو 2022).

كما ارتفع الإنتاج الأولي من المحروقات إلى 80 مليون طن مكافئ نفط نهاية مايو 2023. بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة ما تحقق نهاية مايو 2022 (79 مليون طن).