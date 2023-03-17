سوناطراك: 90 بالمائة نسبة إنجاز توسعة الميناء البترولي الجديد بسكيكدة

بلغت نسبة إنجاز مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد بسكيكدة، 90 بالمائة. وهو من المشاريع الإستراتيجية التي تعول عليها سوناطراك من أجل رفع صادرتها من المحروقات.

وقام الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، بزيارة عمل وتفقد إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة، قصد الوقوف على سير وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية ومعاينة مدى تقدم أشغال مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد. كما استهل حكار زيارته بالاستماع إلى عرض تقني بموقع مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد الذي بلغت نسبة الإنجاز به 90 بالمائة. وهو من المشاريع الإستراتيجية التي تعول عليها سوناطراك من أجل رفع صادرتها من المحروقات إلى الخارج.

كما أكدت سوناطراك، أن المشروع له أبعاد إقتصادية مهمة للجزائر. إذ سيسمح برفع قدرات الشحن والتفريغ للمحروقات. وكذا تدعيم قدرات تسويق الغاز الطبيعي المسال نحو الخارج. مشيرا إلى أن حركة السفن كبيرة الحجم المخصصة للتصدير ستعرف بدورها إنتعاشا كبيرا بالنظر لقدرات الشحن التي سيوفرها الميناء الجديد لسفن نقل الغاز بقدرة 220.000 متر مكعب. وناقلات النفط التي تتراوح سعتها من 50 ألف إلى 250 ألف طن.

كما قام حكار بمعاينة خزانات مادة الفيول بمركب تكرير النفط لسكيكدة “RA1K”. ووقف على مشروع ألكيل بنزين الخطي +LAB +. أين قدّم الفريق المكلّف بإنجاز هذا المشروع شروحات حول نسبة تقدم المشروع في مرحلته المتعلقة بانتقاء شركة الإنجاز”.

وأكد حكار على أهمية هذا المشروع الذي يأتي ضمن مخطط تطوير نشاط البتروكيماويات بسوناطراك. وأسدى توجيهات لاحترام الآجال المسطرة لإنجاز هذا المشروع وفقا للمعايير والمواصفات الدولية المعترف بها”.

وأكد مجمع سوناطراك، أن “مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد يعتبر من المشاريع المحورية التي ستلعب دورا إيجابيا في تطوير الملامح الاقتصادية لسوناطراك على المستوى الدولي، باعتبار ميناء سكيكدة البوابة الشرقية لتصدير المحروقات”.

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