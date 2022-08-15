سوناطراك: إصابة 3 عمال في حريق بالمنطقة الصناعية في سكيكدة

إندلع حريق اليوم على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K التابعة لسوناطراك بالمنطقة الصناعية بسكيكدة.

وتمثل الحادث في نشب نشوب حريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K. وخلف الحادث 3 جرحى أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة. فيما لم يخلف أي خسائر مادية أخرى.

كما تم التحكم في الحريق مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لسوناطراك.

للإشارة فإن الوحدات الإنتاجية للمركب لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية.