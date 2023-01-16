سوناطراك تتكفل بتمويل مشروع تنموي ببلدية واد جمعة في عين الدفلى

وقع اليوم مجمع سوناطراك على إتفاقية مع بلدية واد جمعة بتمويل مشروع تنموي. متمثل في ربط دوار الجعادنية ببلدية واد جمعة بولاية عين الدفلى بشبكة توزيع الكهرباء.

مراسيم التوقيع جرت بإقامة الضيوف بالولاية بحضور الوالي عبد الغني فيلالي. ومسؤول قسم الرعاية بسوناطراك بن شيخ بلقاسم ورئيس المجلس الشعبي البلدي لواد جمعة.

وعلى هامش حفل التوقيع، أكد ممثل مجمع سوناطراك تسجيل هذه الاتفاقية في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي. الذي سطرته الشركة الوطنية لعام 2022/2023. ويتعلق الأمر بتمويل مشروع لربط أكثر من 70 مسكنا بالكهرباء ببلدية واد جمعة, وفق توضيحات المسؤول نفسه.