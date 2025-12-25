سوناطراك.. المصادقة على ميزانية 2026 ومخطط التنمية 2026–2030

صادقت الجمعية العامة لسوناطراك المنعقدة اليوم الخميس على الميزانية السنوية لسنة 2026، كما اعتمدت مخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2026-2030، الهادف إلى تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية، لا سيما التكرير والبتروكيمياء، من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية ودعم قدرات التصدير.

وجرت أشغال الجمعية العامة العادية للمجمع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، برئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب.

كما حضر وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران. إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك، نور الدين داودي، وأعضاء مجلس إدارة المجمع.

وخلال الأشغال تم التطرق إلى جهود سوناطراك في مجال الحوكمة، والرقمنة، والتحول الطاقوي، مع التأكيد على التزام المجمع باحترام المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بتقليص البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات.