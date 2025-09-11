سوناطراك تبحث فرص شراكة مع كبرى الشركات العالمية في “غازتك ميلانو”

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بمعية الإطارات المسيرة المرافقة له، اليوم الخميس، سلسلة من الاجتماعات مع الشركات الحاضرة بميلانو، في ثالث يوم من فعاليات مؤتمر ومعرض “غازتك 2025” الذي ينظم بمدينة ميلانو الإيطالية من 9 إلى 12 سبتمبر 2025.

وحسب بيانٍ لـ سوناطراك، فقد اجتمع الرئيس المدير العام بوفد عن شركة شيفرون الأمريكية، يقوده جون كوك، نائب الرئيس للتطوير التجاري، وتطرق الطرفان إلى مستوى التقدم المحرز في المناقشات حول فرص تطوير موارد المحروقات في المناطق ذات الاهتمام والتي تم تحديدها في حوضي أهنات وبركين، عملا بمذكرة التفاهم الموقعة بين سوناطراك وشيفرون في 13 جوان 2024.

وفي موعد آخر، اجتمع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، بـ ماكاتو إينوموتو، المدير التنفيذي للغاز الطبيعي المُميّع والإيثان على مستوى شركة إيتوشو اليابانية التي تربطها بسوناطراك علاقة عمل في مجال استغلال السفن الناقلة للغاز الطبيعي المميع.

شركة “أو. سي. إي” المتخصصة في إنتاج الأسمدة كانت محطة أخرى في برنامج الاجتماعات. حيث التقى حشيشي بـ أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي، لدراسة المشاريع المشتركة.

وفي اجتماع آخر، قام الرئيس المدير العام لسوناطراك بمحادثات مع هالفدان ميلانغ، الرئيس المدير العام لمؤسسة “آي سي أي فاينانس” النرويجية، المختصة في تمويل وإنجاز المشاريع الطاقية المنخفضة الكربون. وتطرقا الطرفان إلى سبل تطوير فرص شراكة مستقبلية.

شكّل حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والوفد المرافق له بمدينة ميلانو، فرصة لزيارة فرعي سوناطراك ”ماري كونسيلت” و”ترانسميد” المتواجد مقرهما بهذه المدينة. حيث تلقى عرضا مفصلا عن أنشطتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن ماري كونسيلت، تتكفل بتقديم الخدمات المتعلقة باستغلال وصيانة نظام نقل الغاز. بينما تتكفل ترانسميد بالاستغلال التجاري للغاز المنقول.

خلال هذه الزيارة، أشرف المدير العام، رشيد حشيشي، على التنصيب الرسمي لـ رشيد زرداني. على رأس فرعي ماري كونسيلت وترانسميد في منصب إداري مفوض.

كما تنقل الرئيس المدير العام لسوناطراك والوفد المرافق له إلى المقر الرئيسي لشركة سايبام. حيث تم استقباله من قبل الرئيس المدير العام لهذه الشركة، أليساندرو بوليتي.

وبعد جلسة عمل بين وفدي الشركتين، قام وفد سوناطراك بزيارة مقر سايبام، وتوقف عند المكتب المخصص للدراسة الهندسية الأساسية التنافسية للمشروع المدمج للفوسفات.

تؤكد هذه اللقاءات التزام سوناطراك بتعزيز شراكاتها الدولية وتطوير آفاق التعاون المستقبلي. بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في سوق الطاقة العالمية.