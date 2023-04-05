سوناطراك تتجه نحو إسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط لرفع القدرات التسويقية

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار بزيارة عمل وتفقد للوحدات الانتاجية لمجمع زرزايتين بحوض إليزي.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك سمحت الزيارة بالوقوف على سير وتيرة الخطة التطويرية المعتمدة مع الشريك سينوباك.

الزيارة سمحت للوفد بالاطلاع على سير وتيرة الخطة التطويرية المعتمدة مع الشريك سينوباك. المتضمن تجديد وحدة الانتاج بضغط الغاز unité gas lift. وأيضا حفر 12 بئرا تطويرية جديدة مع اعادة تاهيل 6 آبار قديمة.

كما تضمن المشروع ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القديمة وتدعيم عمليات استعادة الغازات المحروقة للحد من انبعاثات الكاربون.

ووفقا لبيان المجمع فإن إنجاز هذه المشاريع التطويرية سيسمح مستقبلا باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط. وهي كميات ستدعم القدرات الإنتاجية لسوناطراك بما يسمح برفع القدرات التسويقية للمجمع.

وزار للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والوفد المرافق له وحدة معالجة المياه المستعملة في عمليات الحقن.

وكذا الاطلاع على ظروف التكفل بالعمال ومستوى الخدمات المقدمة بقاعدة الحياة لزرزايتين أين تفقد أجنحة الإقامة وكذا الفضاءات المخصصة للترفيه.

رافق الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في لزيارة التفقدية الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز و الكيمياء و الامين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك.