سوناطراك تستأنف نشاطها في النيجر

عقد وزر الطاقة والمناجم محد عرقاب اجتماعات وزارية ضمت إطارات مسيرة لمجمع سوناطراك وللشركة النيجيرية للبترول سونيداب س.أ . وذلك خلال بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر يومي 06 و07 أوت 2024.

وكان برفقة الوزير وفد هام يضم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي وعدد من الإطارات المسيرة.

كما تم خلال الزيارة الاتفاق على استئناف أعمال شركة سيباكس، فرع لسوناطراك، بكتلة كفرا، وذلك وفق جدول زمني للإنجاز متفق عليه من قبل الطرفين.

بالإضافة إلى الاتفاق على إجراء متابعة شهرية لتقييم مدى التقدم المحرز في مشروع كفرا، من خلال لجنة مشتركة للمتابعة، وذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للأشغال.

وأضاف بيان سوناطراك انه تم تحديد محاور التعاون بين سوناطراك وسونيداب س.أ، لا سيما في مجال التكوين وتطوير المهارات، فضلا عن آفاق إطلاق مشاريع كبرى، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

والجدير بالذكر، هذا الاجتماع يشكل فرصة قيّمة للطرفين لتعزيز علاقاتهما الثنائية وترقية التنمية المستدامة لصناعة النفط والغاز على الصعيد الإقليمي والعمل سويا باتجاه تحقيق ما يتطلع له الطرفان من أهداف مشتركة.