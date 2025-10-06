سوناطراك تكرّم أبطال الجزائر في البطولة العالمية لذوي الهمم

كرّمت شركة سوناطراك أبطال الجزائر المتوجين في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، التي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وذلك بعد تألقهم المتميّز وتشريفهم الراية الوطنية في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وعبّرت سوناطراك عن اعتزازها الكبير بهذه التتويجات المشرفة، مجدّدة التزامها الثابت بمرافقة النخبة الرياضية الوطنية، من خلال رعاية أبطال الجزائر في مختلف التخصصات.

وكان أبطال الجزائر نسيمة صايفي، وليد فرحاح، صفية جلال، أحمد مهيدب، عبد الهادي بودراع، ليندة حمري، محمد نجيب عمشي، وكمال كرجنة، أهدوا الجزائر ميدالياتٍ جديدة في البطولة العالمية لألعاب القوى لذوي الهمم.