سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الشركة النرويجية “أي. سي. أي فينانس. أ. أس”

وقعت شركة سوناطراك اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الشركة النرويجية “أي. سي. أي فينانس. أ. أس”.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، تهدف المذكرة إلى استكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. لدعم المبادرات الهادفة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

مراسم التوقيع جرت بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، على هامش اليوم الثاني من فعاليات الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2024”.

وذلك بحضوركل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، وسفيرة النرويج في الجزائر تيريز غيزيل. ويندرج توقيع مذكرة تفاهم في إطار استراتيجية سوناطراك المتعلقة بالمناخ.

ومن شأن هذه المذكرة لعب دور رئيس في عملية الانتقال الطاقوي على المديَين المتوسط والطويل.

وأكد البيان أن “أي. سي. أي. فينانس. أ. أس” يُعد صندوق استثمار يختص بالمناخ. يقوم بدعم ومساعدة مؤسسات قطاع الطاقة، قصد التعرف على المشاريع التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من عمليات قطاع النفط والغاز وتطويرها وتمويلها وتنفيذها.