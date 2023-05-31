سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الشركة البرازيلية WEG S.A

وقع مجمع سوناطراك مع الشركة البرازيلية WEG S.A اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين.

مراسيم التوقيع جرت بحضور محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم وتوفيق حكار، الرئيس المدير العام لسوناطراك. وكذا سفير البرازيل بالجزائر فلافيو ماريغا.

ووقع عن الجانب الجزائري محمد سليماني، نائب الرئيس المكلف بنشاط الاستكشاف والإنتاج بسوناطراك، وهاري شميلزر جونيور، الرئيس المدير العام لمجمع WEG S.A ، عن الجانب البرازيلي.

ويهدف هذا الإتفاق إلى سيعزز آفاق تبادل الخبرات والتجارب، في مجال تحسين الأداء والتحكم التكنولوجي بمنشآت سوناطراك، من خلال رؤية لشراكة مربحة للطرفين.

كما ان اعتماد مذكرة التفاهم هذه مع مجمع WEG S.A ، الذي يعد أحد أهم موردي المحركات الكهربائية في العالم، يأتي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث منشآت سوناطراك من خلال تحديد أفضل التكنولوجيات التي تسمح بتحسين الفاعلية الطاقوية لمنشآت سوناطراك ورقمنة التجهيزات الكهربائية وصيانتها.

وبهذا الإتفاق تهدف سوناطراك إلى تنفيذ أحد التزاماتها المتعلقة بسياسة ترقية المحتوى المحلي والادماج الوطني. والمتمثل في “المساهمة في تطوير القدرات الوطنية في مجال التحكم التكنولوجي في مهن سوناطراك، من خلال التعاون مع شركاء أجانب”.

كما ستقوم سوناطراك و WEG S.A بإجراء التقييم الاقتصادي لإنجاز منشأة تصنيع وصيانة WEG S.A في الجزائر. ودراسة إمكانية إقامة شراكة مع معهد التكوين التابع لسوناطراك، بهدف رفع مستوى التكوين والاعتماد والمصادقة.

فضلاً عن تنظيم ورشات عمل ولقاءات لمختصين بغرض تبادل طرق العمل الناجعة وذلك وفقا لبرنامج إدارة وتثمين المعارف، لا سيما فيما يتعلق برصد التطور التكنولوجي وتحيين المعايير المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية.