سوناطراك توقع عقدًا مع الشركة الموريتانية للمحروقات في مجال تطوير الكفاءات

وقّعت سوناطراك مع الشركة الموريتانية للمحروقات، بتاريخ 20 أكتوبر 2025، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عقدًا للتكوين يهدف إلى تعزيز كفاءات موظفي الشركة الموريتانية في مجال التسيير والمهن المشتركة.

وقد تمّ التوقيع على هذا العقد عن جانب سوناطراك، مديرة أكاديمية سوناطراك للمناجمنت سعاد عبد الله، وعن الجانب الموريتاني، نائب الرئيس المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات، طالب خيار، وذلك بحضور إسماعيل علاطو، المدير التنفيذي للموارد البشرية بسوناطراك، ومحمد خوجة، مدير المعهد الجزائري للبترول.

ويهدف عقد التكوين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الشركتين وتشجيع تبادل الخبرات، بما يسمح للشركة الموريتانية للمحروقات بالاستفادة من تجربة سوناطراك وخبرتها الواسعة في المجال، من خلال مسارات تكوينية مخصصة ومصممة وفق احتياجات الشركة الموريتانية.

كما سيسمح تنفيذ هذا العقد بإنجاز برامج تكوينية مبتكرة وهادفة، تعمل على تعزيز القدرات المهنية وتطوير المهارات لصالح الطرفين.

ويكتسي هذا التوقيع أهمية بالغة، إذ يندرج ضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وموريتانيا في مجال تطوير الكفاءات والتكوين.