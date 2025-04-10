سوناطراك تُطلق حملة لرصد تسرّبات غاز الميثان بمركب GL2Z في وهران

أطلقت سوناطراك حملة ميدانية موسعة للكشف عن تسربات غاز الميثان بغرض إصلاحها (LDAR)، على مستوى مركب GL2Z بولاية وهران.

وذلك من خلال توظيف كاميرات حرارية متطورة تعتمد على الأشعة تحت الحمراء لتصوير وكشف الانبعاثات غير المرئية للعين المجردة.

وتعَدُّ هذه التقنية المتطورة من أبرز الأدوات الرائدة المعترف بها دوليًا. وقد اعتمد فريق الكشف عن التسربات وإصلاحها (LDAR).

من خلال استخدام أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات في قطاع النفط والغاز، لضمان تقييم دقيق يتماشى مع المتطلبات البيئية المعمول بها.

وحسب بيان مجمع سوناطراك، تم تشكيل فريق عمل متخصص وتدريبه على تقنيات الكشف والإصلاح،. بهدف تحديد مصادر التسربات، تأهيلها، وتقييم حجم الانبعاثات الناتجة عنها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة.