سوناطراك و”أبراج” العمانية توقّعان وثيقة الأحكام الأساسية تمهيدا لإنشاء شركة مشتركة في خدمات حقول النفط

تم التوقيع، اليوم الاثنين، على وثيقة الأحكام الأساسية بين مجمع سوناطراك والشركة العمانية “أبراج” لخدمات الطاقة. وذلك تمهيدا لإنشاء شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط.

وتمت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها إلى الجزائر.

ووقّع على هذه الوثيقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، عن الجانب الجزائري، والرئيس التنفيذي لشركة أبراج لخدمات الطاقة، سيف الحمحمي، عن الجانب العُماني.

وتأتي وثيقة الأحكام الأساسية هذه تجسيدا لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الشركتين بتاريخ 24 أفريل 2024. إذ إن نتائج العمل الذي قامت به المجموعة المشتركة (سوناطراك وأبراج) مكنت من تحديد فرص الشراكة ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية تأسيس شركة مشتركة.

والغرض من هذه الوثيقة هو تحديد الشروط الفنية والقانونية والاقتصادية والتجارية الرئيسية لتقييم فرصة وجدوى تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات حقول النفط المتكاملة في الجزائر. بما في ذلك الحفر البري، خدمات الآبار، وإدارة المشاريع المتكاملة، مع إعطاء الأولوية للسوق الجزائرية والتوسع إلى الأسواق الدولية.

كما ترسّخ هذه الخطوة، رغبة الشركتين في تعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات تعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي بينهما في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وللتذكير، تعد شركة أبراج لخدمات الطاقة إحدى أهم الشركات بسلطنة عمان التي تنشط في مجال الخدمات المتعلقة بالنفط والغاز.