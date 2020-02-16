“سوناطرك” تعلن التحكم كليا في الحادث بئر “OML75 bis”حقل حاسي مسعود

الوطني
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“سوناطرك” تعلن التحكم كليا في الحادث بئر “OML75 bis”حقل حاسي مسعود
بقلم مصطفى.ق

أعلن مجمع “سوناطراك” أنه تم التحكم كليا في الحادث الذي وقع ليلة السبت على مستوى بئر “OML75 bis” في حقل حاسي مسعود.

و اكد سوناطراك في بيان له اليوم الأحد ان الحادث الذي وقع على مستوى بئر “OML75 bis” بحقل حاسي مسعود قد تم التحكم فيه بشكل كلي ليلة أمس، عقب الجهود المضنية لفرق سوناطراك و كذا تظافر جهود العديد من فروع المجمع.

ولم يتم تسجيل أي حادث جسماني أو أضرار على مستوى التجهيزات كما لم يتم تسجيل اي تأثير سلبي على البيئة طوال فترة التدخل.

و اضاف البيان ان سوناطراك تعرب عن ارتياحها لهذه النهاية السعيدة وتشيد بالرد المُبهر لجميع المتدخلين في الموقع و لتفانيهم الكبير الذي مكن من التحكم في هذا الحادث في آجال قصيرة و العودة السريعة للوضع العادي.

https://sonatrach.com/presse/maitrise-totale-de-lincident-sur-le-puits-oml75bis


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