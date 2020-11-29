سونتونس يثني على أوكيدجا ويبرز دوره القيادي في ميتز

أثنى الجناح الأيمن لنادي ميتز الفرنسي، فابيان سونتونس، على زميله الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجا بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه في الفريق.

وصرح فابيان سونتونس، في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “أوكيدجا انسان طيب، يملك روح القيادة، ويصنع أجواء رائعة في الفريق”.

وأضاف الجناح الأيمن لنادي ميتز: “إنه يتفوق على نفسه، حتى ولو أنه يكون محدودا بعض الشيء في التدريبات، لكنه يعرف كيف يعيد تشكيلنا”.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، يعتبر ركيزة أساسية في ناديه ميتز، ويقدم أحد أفضل مستوياته بداية هذا الموسم من الليغ1 الفرنسية.