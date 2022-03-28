سونغ يتحدى الخضر:”لست بلماضي وقطر تنتظرنا”

تحدى المُدرب الكاميروني، ريغوبار سونغ، المنتخب الوطني عندما أكد رغبته التواجد في مونديال قطر 2022.

سونغ قال خلال الندوة الصحفية أمسية اليوم الإثنين:”لست بلماضي لأقول لك كيف سيلعب الخضر غدا ولا أستطيع الاجابة على هذا السؤال”.

كما أضاف:”التحاقنا سهرة أمس بالجزائر لن يُشكل عائقا لنا خاصة وأنه كان لدينا يوم كامل من أجل الاسترجاع”.

قبل أن يختم:”نحترم المنتخب الجزائري لكننا سنحاول اصلاح الأوضاع في مباراة الغد من أجل خطف التأهل وقطر تنتظرنا”.