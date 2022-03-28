سونغ يتحدى الخضر:”لست بلماضي وقطر تنتظرنا”
بقلم عبد النور حواز
تحدى المُدرب الكاميروني، ريغوبار سونغ، المنتخب الوطني عندما أكد رغبته التواجد في مونديال قطر 2022.
سونغ قال خلال الندوة الصحفية أمسية اليوم الإثنين:”لست بلماضي لأقول لك كيف سيلعب الخضر غدا ولا أستطيع الاجابة على هذا السؤال”.
كما أضاف:”التحاقنا سهرة أمس بالجزائر لن يُشكل عائقا لنا خاصة وأنه كان لدينا يوم كامل من أجل الاسترجاع”.
قبل أن يختم:”نحترم المنتخب الجزائري لكننا سنحاول اصلاح الأوضاع في مباراة الغد من أجل خطف التأهل وقطر تنتظرنا”.
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