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الرياضة

سونغ يتحدى الخضر:”لست بلماضي وقطر تنتظرنا”

بقلم عبد النور حواز
سونغ يتحدى الخضر:”لست بلماضي وقطر تنتظرنا”
قمة كبيرة
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تحدى المُدرب الكاميروني، ريغوبار سونغ، المنتخب الوطني عندما أكد رغبته التواجد في مونديال قطر 2022.

سونغ قال خلال الندوة الصحفية أمسية اليوم الإثنين:”لست بلماضي لأقول لك كيف سيلعب الخضر غدا ولا أستطيع الاجابة على هذا السؤال”.

كما أضاف:”التحاقنا سهرة أمس بالجزائر لن يُشكل عائقا لنا خاصة وأنه كان لدينا يوم كامل من أجل الاسترجاع”.

قبل أن يختم:”نحترم المنتخب الجزائري لكننا سنحاول اصلاح الأوضاع في مباراة الغد من أجل خطف التأهل وقطر تنتظرنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/kHSq3
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