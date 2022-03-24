سونغ يستفزّ بلماضي قبل مواجهة الحسم

قام مدرب منتخب الكاميرون ريغوبرت سونغ بتحدي خاص للناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بملعب جابوما اليوم.

وقال سونغ “عندما لا تسير الامور بشكل الجيد. البعض يبحثون عن أسباب واهية، ويصبحون مركزين على أرضية الميدان. اعرف بلماضي وشخصيته”.

كما أضاف “الجزائر لم تجد معالمها في كاس افريقيا ووجدت صعوبات، تصريحات بلماضي. لا يهمّنا كثيرا وأؤكد فقط أنّنا مركزين”.

وختم “لن نخشى المنافس ولست خائفا من خلافة كونسيساو الذي قدم نتائج طيبة في وقت سابق”.

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