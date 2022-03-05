سونغ يستهدف مهاجم دورتموند تحسبا لمواجهتي السد أمام الجزائر

يواصل مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبيرت سونغ، مساعيه لتدعيم تعداده بأسماء جديدة، تحسبا لمواجهتي السد، أمام المنتخب الوطني، المؤهلة لمونديال قطر.

وكان سونع، قد سعى رفقة رئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل ايتو، لاستعادة خدمات مدافع ليفربول، جويل ماتيب، للمشاركة في مواجهة الخضر.

كما كشفت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، عن دخول سونغ، في مفاوضات مع لاعب دورتموند، يوسوفا موكوكو، لاقناعه بحمل ألوان الكاميرون.

ويأتي هذا، تحسبا لمبارتي السد اللتين ستجمعان منتخب الكاميرون، بالجزائر، شهر مارس الجاري، لتحديد المتأهل لمونديال قطر 2022.

يذكر أن يوسوفا موكوكو 17 عاما، يلعب للفريق الأول لتورتموند، ولم يفصل بعد في المنتخب الذي سيحمل ألوانه مستقبلا.