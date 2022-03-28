سونغ يكشف امكانية مُشاركة أبو بكر من عدمها أمام الخضر !

كشف مُدرب مُنتخب الكاميرون، ريغوبار سونغ، امكانية مُشاركة قائده، فينسان أبو بكر، في مواجهة الخضر.

سونغ قال في الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الإثنين بقاعة الندوات بملعب الشهيد مصطفى تشاكر.

“لقد تحسنت الحالة الصحية لأبوبكر مُقارنة بالمرة الأخيرة، وهو متواجد مع المجموعة”.

كما أضاف:”طبيب المنتخب الكاميروني منحني الضوء الأخضر من أجل تدرب أبوبكر معنا في الحصة الأخيرة قبل مواجهة الجزائر”.

قبل أن يختم:”من المُحتمل جدا أن يُشارك أبوبكر في مواجهة الغد”.