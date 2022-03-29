سونغ يكشف تشكيلة الكاميرون في مواجهة الخضر

كشف مُدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبار سونغ، التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.

ولم تضم التشكيلة الأساسية لمنتخب الكاميرون، نجم وقائد الأسود الغير مروضة فينسنت أبوبكر.

مواجهة الإياب من الدور الفاصل المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر ستُلعب بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

كما عرفت التشكيلة الأساسية أسماء كل من: