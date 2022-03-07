سونغ يكشف عن قائمته المعنية بمواجهتي السد أمام الخضر

كشف مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبيرت سونغ، عن قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهتي السد اللتين ستجمعهما بمنتخب الجزائر، المؤهلة لمونديال قطر.

واختار سونغ، قائمة موسعة، تضم 38 لاعبا، سيشاركون في التربص المقبل للكاميرون، والذي سيسبق مواجهة الخضر.

كما ضمت القائمة، ألمع نجوم المنتخب الكاميروني، على مستوى الخطوط الثلاثة، يتقدمهم أبو بكر فانسنت.

يذكر أن مباراة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر، ستلعب يوم 25 مارس الجاري بالكاميرون، فيما يلعب لقاء العودة في 29 مارس بالجزائر.

وضمت القائمة التي كشف عنها الناخب الكاميروني ريغوبيرت سونغ، أسماء كل من: