سونلغاز توقع مذكرة تفاهم مع “سيمنس” الألمانية 

وقّع الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على مذكرة تفاهم مع الرئيس المدير العام لشركة “سيمنس إنرجي” الألمانية.

وحسب بيان سونلغاز، جرت مراسم التوقيع على هامش زيارة العمل التي يقوم بها عجال إلى مدينة برلين الألمانية، خلال الفترة الممتدة من الخامس إلى السابع فيفري الجاري.

وأجرى عجال اجتماعاً مع المسؤولين الرئيسيين في شركة “سيمنس إنرجي”، على رأسهم المدير العام للشركة كريستيان بروش.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة المناقشات المتعلقة بتعزيز فرص الشراكة بين الشركتين في مجالات الطاقة.

وتحدّد هذه المذكرة مجالات التعاون والشراكة بين الطرفين، وتشمل تطوير ودمج وسائل الإنتاج المتجددة. وصيانة المنشآت الخاصة بإنتاج الكهرباء، سواء التقليدية أو المتجددة. بالإضافة إلى تطوير وتوريد المعدات الكهربائية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأضاف البيان أن هذه المذكرة ستشمل الشراكة وتقديم المرافقة في مجال تأهيل المعدات الكهربائية والغازية. وتوفير التكوين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. فضلاً عن نقل التكنولوجيا في مجال تصنيع الأجزاء الساخنة لتوربينات الغاز بتقنية “سيمنس”.

كما يتضمن التعاون أيضاً الشراكة في مجال خدمات صيانة وسائل إنتاج ونقل الكهرباء في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.