سونلغاز.. أزيد من 34 ألف كلم شبكة الكهرباء و 3 ألاف كلم شبكة الغاز الطبيعي آفاق 2027

أعدت سونلغاز برنامجا هاما عشاريا إلى 2027 يقضي بإنجاز أزيد من 34.000 كلم من الشبكة الكهربائية و300 مركز كهرباء .

وكذا 3000 كلم بالنسبة لشبكة نقل الغاز الطبيعي.

ونفى الرئيس المدير العام محمد أركاب بخصوص تمويل هذه المشاريع وجود أي مشاكل أو نية لتجميدها.

وانما يتعلق الأمر بأولوية المشاريع التي يمكن أن تربط أكبر عدد من المنازل بمصادر هذه الطاقة الحيوية.

أما بخصوص الطاقات المتجددة لفت أركاب إلى أهمية هذا المجال الذي يسمح لسونلغاز باقتصاد استهلاك الغاز.

حيث لفت إلى أن الجزائر تتوفر على 354 ميغا وات منتجة من الطاقات المتجددة عبر 22 مركز موزع عبر الوطن.

وهو ما ساهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي.

وعن ديون مؤسسة سونلغاز على المستوى الوطني أكّد أن مخطط العمل الخاص باسترجاع الديون قيد التنفيذ.

وفيما يخص رفع أسعار الكهرباء أوضح نفس المصدر أن الموضوع ليس مطروحا هذه الأيام.

مشيرا إلى أن هذا يبقى من اختصاص لجنة الضبط للكهرباء والغاز.