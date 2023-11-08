سونلغاز: أضرار بليغة في المنشآت الكهربائية بتيبازة

سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز سونلغاز بتيبازة، أضرارا في منشآتها وصفتها بالبليغة. جراء التقلبات الجوية التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي ولاية تيبازة.

وحسب ما جاء في بيان لذات المصالح، فإن التقلبات الجوية التي شهدتها الجهة الشرقية لولاية تيبازة نهاية الأسبوع الفارط. أسفرت عن أضرار بليغة بالمنشآت الكهربائية. منها سقوط أكثر من 20 خيطا كهربائيا، متوسط و منخفض التوتر. وسقوط عمود كهربائي وتضرر محول كهربائي. ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بأغلب أحياء مدينة الدواودة.

وتسببت تلك التقلبات الجوية في خروج نظام التحكم عن بعد عن الخدمة، ما زاد في تعقيد و صعوبة مهمة الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب في وقت وجيز. تطلب تدعيم الفرق المكلفة بالإصلاح بكل الوسائل تحت إشراف مباشر لمدير التوزيع. و استغرقت العمليات ساعات متأخرة من الليل حتى الإسترجاع الكلي للتيار الكهربائي.

كما ذكرت المديرية أنه بين العوامل الأخرى التي تتسبب في حدوث انقطاعات متكررة للكهرباء، سيما بالجهة الشرقية لولاية تيبازة، الاعتداءات المتكررة على الشبكة الكهربائية. بحيث أحصت مديرية التوزيع مؤخرا حوالي 17 إعتداء من طرف شركات ومقاولات مكلفة بأشغال الحفر لتهيئة شبكة المياه، خاصة في منطقة القليعة.