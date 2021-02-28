سونلغاز.. أكثر من 98 بالمائة نسبة تغطية الكهرباء عبر التراب الوطني

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، اليوم الأحد، إن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت أكثر من 98 بالمائة عبر التراب الوطني.

وأضاف شاهر بولخراص، أن نسبة التغطية بشبكة الغاز من جهتها، بلغت أكثر من 65 بالمائة.

وأوضح، بولخراص في تصريح للتلفزيون العمومي، أن البرامج متواصلة بوتيرة أسرع، ومن بينها مناطق الظل.

وأفاد المتحدث، أن الجزائر تملك 300.000 كلم من شبكات الكهرباء، وكثر من 150000 شبكة غاز.

وأشار المدير العام لسولغاز، إلى أن الجزائر مستقبلا ستنجز محطات التحويل الكهربائي والتوزيع، ليكون البلد مرجعا فعليا على المستوى القاري.

وعن جائحة كورونا، قال المتحدث، إن كان لها أثر كبير، على المستوى المالي والمؤسساتي والصحي.

وأردف المسؤول ذاته، أن رغم الجائحة، سجلت المؤسسة خلال السداسي الثاني، ربط 3000 بالكهرباء والغاز.

كما تم ربط 33 ألف أسرة بالكهرباء، و100 ألف أسرة بالغاز، مشيرا على 10 آلاف أسرة سيتم ربطها بالكهرباء والغاز.

وأضاف شاهر بولخراص، أن القطاع درس 3880 طلب لربط المستثمرات الفلاحية، والتي انجز منها 70 بالمائة.