سونلغاز: إرتفاع ذروة إستهلاك الكهرباء صيف 2022 إلى 16500 ميغاواط

قال المدير التنفيذي للإنتاج التقليدي والطاقات المتجددة نبيل كافي، أن مجمع سونلغاز يتوقع إرتفاع ذروة إستهلاك الكهرباء في صيف 2022 إلى 16500 ميغاواط.

وكشف ذات المسؤول بمجمع سونلغاز خلال إجتماع لمدراء التوزيع لسونلغاز، أن الذروة المحتملة في صيف 2022 سترتفع بنسبة 2 بالمائة مقارنة بصيف 2021 وبنسبة 12 بالمائة مقارنة بصيف 2020. مشيرا إلى أنه في حالة تسجيل حرارة استثنائية في الصيف المقبل، فإنه ينتظر أن ترتفع الذروة إلى 17400 ميغاواط.

كما سجلت سونلغاز في صيف 2021 ذروة الطاقة المستهلكة في يوم 15 اوت على الساعة الثالثة عند 16224 ميغاواط. بزيادة قدرها 10.3 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وذلك بسبب موجة الحر المسجلة أنذاك.

إنتاج 8. 467 ميغاواط من الطاقات المتجددة إلى غاية سبتمبر

وفي مجال الطاقات المتجددة، ذكر نبيل كافي، أنه تم إنتاج خلال سنة 2021 أكثر من 8. 467 ميغاواط ساعي إلى غاية سبتمبر الماضي.

وتتضمن هذه الحصيلة 156 ميغاواط ساعي على مستوى المحطات المتواجدة في الجنوب الكبير مما مكن من اقتصاد 4247 م3 من المازوت والحد من انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون بـ 117 ألف طن. كما تم إنتاج أكثر من 4. 657 ميغاواط ساعي من الطاقات المتجددة في 2020.

وفي إطار مشروع تهجين المحطات توليد الكهرباء بواسطة المازوت. باشرت خلال الصائفة 2021 شركة الكهرباء والطاقات المتجددة تهجين محطتين تشتغلان بالمازوت بقدرة اضافية تقدر بـ 12 ميغاواط.

وأشار كافي في ذات السياق، إلى أن المجمع يستهدف في هذا الصدد بلوغ نسبة 10 بالمائة من رقم أعمال المجمع من خارج الوطن بحلول 2035. كما يتضمن المخطط وصول حصة سونلغاز في البرنامج الوطني للإستثمار في الطاقات المتجددة إلى 30 بالمائة بحلول 2035.

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وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن ذروة إستهلاك الكهرباء على المستوى الوطني بلغت 16 الف و 224 ميغاواط شهر اوت المنصرم.