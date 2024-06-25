سونلغاز: إستثمار بـ 90.5 مليار دج لتحسين الخدمة العمومية

قام مجمع سونلغاز، في إطار تحسين مستوى الخدمة العمومية بولاية الجزائر العاصمة. باستثمارات إجمالية فاقت 90.5 مليار دج.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وفي حصيلة لأداء المجمع لسنة 2023 ومخطط العمل الخاص بـ 2025/2024. اللذان عرضا خلال إجتماع تنسيقي لمتابعة مستوى أداء “سونلغاز” بالعاصمة. جرى برئاسة كل من والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي والرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال. تم الكشف عن استثمارات إجمالية بلغت 90.507 مليار دج. لتحسين مستوى الخدمة العمومية بالجزائر العاصمة.

وبشأن حصيلة التحضير لصائفة 2024، في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فإن سونلغاز قامت باستثمار 19 ألف و717 مليون دينار “ازيد من 7ر19 مليار دج”. خصصت لتقوية القدرات الإنتاجية على مستوى الجزائر العاصمة. فيما تم إنجاز 23 منشأة طاقوية لتعزيز شبكة نقل الكهرباء بما يعادل 20 ألف مليون دينار “20 مليار دج”.

أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء، فقد عرف هذا المجال تنفيذ استثمارات بقيمة 5 آلاف و790 مليون دينار لتقوية شبكة التوزيع. إلى جانب تجنيد فرق تقنية في مختلف التخصصات جاهزة للتدخل السريع في أي ظرف.

كما تناول العرض تقديم المخطط التنموي القصير والمتوسط المدى الذي سطرته سونلغاز لولاية الجزائر العاصمة. والمتعلق بتعزيز شبكة الكهرباء لسنة 2025. وكذا برنامج الصيانة حيث رصدت الشركة ميزانية تقدر بحوالي 45 الف مليون دينار لتنفيذ هذا البرنامج.

وتم أيضا تقديم عرض حول الغاز في شتاء 2025/2024، وتسليط الضوء على عدد من العراقيل التي يتم تسجيلها على مستوى الولاية والتي تتسبب في عرقلة بعض المشاريع الطاقوية.

وتوج اللقاء، بالإتفاق على الإبقاء على خلية العمل المشتركة التي تم تنصيبها سابقا وذلك من أجل متابعة برنامج التحضيرات لشتاء 2025/2024.