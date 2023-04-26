سونلغاز: إستحداث فرقة متخصصة في رصد حالات سرقة الكهرباء والتحايل على العدادات

تم على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. إستحداث فرقة متخصصة في رصد حالات سرقة الكهرباء والتحايل على أجهزة قياس الطاقة المستهلكة.

وحسبما أفادت به مديرية توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز لسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة. فإن “فرقة الطاقة” رصدت في أيامها الأولى أكثر من 50 حالة تحايل وسرقة موصوفة. في نطاق البلديات السبعة التي تزوّدها المديرية بالكهرباء والغاز”. مشيرة أنه من بين تداعيات هذه الظاهرة زيادة غير مسموحة في نسبة ضياع الطاقة التي تكبد الشركة خسائر مادية معتبرة. وهو ما يعد أيضا تعدي على ممتلكات الشركة وتجهيزاتها المسخرة لتقديم خدمة لجميع أفراد المجتمع.

وأضافت المديرية، أنه تم رصد عدة مظاهر لحالات سرقة الكهرباء والتحايل على العدادات، منها “الربط المباشر دون المرور بالعداد أو تمرير جزء فقط. التزوّد مباشرة من الشبكة وغيرها من السلوكيات الخطيرة واللامسؤولة. تنجر عنها تداعيات كالتأثير على الشبكة الكهربائية ونوعية الخدمة والتسبب في انقطاعات يدفع ثمنها كل الزبائن الممونين من نفس الشبكة وإهدار المال والممتلكات. التي من شأنها الرفع من قيمة الاستثمارات الموجهة للتحسين الخدمات في الشركة”.

كما حذّرت سونلغاز كذلك من خطر التكهرب الذي يهدد الشخص السارق للطاقة وتعريض الغير لأخطار التكهرب تصل إلى الحروق وعجز وحتى الموت في بعض الأحيان.

ومن أجل تفادي كل هاته الإنعكاسات السلبية المنجرة عن سرقة الكهرباء، دعت مديرية سونلغاز جميع المواطنين للتبليغ عن هاته السلوكات بالاتصال على الرقم المختصر 3303. أو أقرب وكالة تجارية للقيام بالإجراءات اللازمة.

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