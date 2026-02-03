سونلغاز: إصلاح 720 عطبا كهربائيا بسبب التقلبات الجوية

تمكنت الفرق التقنية لسونلغاز من إصلاح 720 عطبا كهربائيا سجل عبر عدة ولايات من البلاد جراء التقلبات الجوية الأخيرة، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 جانفي الماضي.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بالوزارة، خليل هدنة، في تصريح لـ/وأج، أن خلية اليقظة والمتابعة المنصبة على مستوى وزارة الطاقة والطاقات المتجددة أحصت تسجيل 720 عطبا تقنيا، منها 667 عطبا على مستوى شبكة توزيع الكهرباء. و53 عطبا على مستوى شبكة نقل الكهرباء، بسبب الرياح العنيفة.

وأضاف أن عدد المشتركين المتأثرين بالتذبذبات في توزيع الكهرباء خلال هذه الفترة، إلى غاية الساعة الثامنة مساء من يوم السبت الماضي، بلغ 1.848.902 مشترك تابع لسونلغاز. مؤكدا أنه تم إرجاع التموين الكهربائي لكافة المشتركين المعنيين.

وأشار هدنة، إلى أن متوسط وقت إرجاع التيار الكهربائي، من لحظة تلقي الإشعار إلى غاية التدخل والإصلاح النهائي للعطب. لم يتجاوز 30 دقيقة في أغلب الحالات، باستثناء بعض الأعطاب المسجلة على مستوى شبكة التوتر العالي. حيث تم تسجيل أعطاب خاصة مست نحو 800 مشترك بمنطقة تيفريت بولاية تيزي وزو و900 مشترك بذراع الزمان بولاية بومرداس. كما فاق متوسط وقت إرجاع التموين 10 ساعات، نظرا لصعوبة التضاريس، وتوقيت حدوث الأعطاب ليلا. إلى جانب قوة الرياح المصحوبة بالأمطار التي حالت دون التدخل التقني الفوري.

أما بخصوص الأسباب الرئيسية للأعطاب الكهربائية المسجلة، فقد تمثلت أساسا في سقوط الأشجار على الشبكة، وسقوط الدعامات وخطوط الكهرباء. وفي بعض المناطق الجبلية انهيار أعمدة نقل الكهرباء، يضيف ممثل الوزارة.

وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، أكد أنه لم يتم تسجيل أي تذبذب أو عطب، حيث تم ضمان استمرارية التموين بالغاز لجميع المشتركين عبر كامل التراب الوطني.