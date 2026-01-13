سونلغاز: إطلاق عملية استباقية لصيانة شبكة الكهرباء بالولايات الجنوبية

أطلق مجمع سونلغاز عملية استباقية واسعة لصيانة ودعم الشبكة الكهربائية المعزولة بالولايات الجنوبية. بهدف ضمان استمرارية وجودة الخدمة.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع، فإن القافلة تتشكل من فرق تقنية مختصة تابعة لتسع مديريات للتوزيع، انطلقت صباح السبت الماضي. من مديرية سطيف نحو الولايات الجنوبية، لإنجاز عمليات صيانة ودعم للشبكة الكهربائية.

وتتكون القافلة من الفرق التقنية التابعة لمديريات التوزيع لسكيكدة، سطيف، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، ميلة، عنابة، بجاية وباتنة. تضم كل منها 10 أعوان من مختلف التخصصات، وتسخير 27 مركبة، منها 18 سيارة رباعية الدفع وتسع شاحنات خفيفة.

ومن المقرر خلال هذه العملية الممتدة على مدار 15 يوما، إنجاز مختلف عمليات صيانة الشبكة الكهربائية، لا سيما شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، خطوط 30 كيلوفولط، المحولات الكهربائية وكافة المنشآت الكهربائية الأخرى، وهذا على مستوى ولايات ورقلة (دائرة البرمة الحدودية)، المنيعة، جانت، إليزي، تمنراست وإن قزام.

