سونلغاز: إطلاق مشروع لتصنيع عدادات الكهرباء والغاز بوهران

أطلقت الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية التابعة لمجمع سونلغاز “saieg”. مشروع لإنجاز قطب جديد لتصنيع وتسويق عدادات الكهرباء والغاز في ولاية وهران

وحسب بيان للمجمع، فإن المشروع جاء في إطار إستراتيجية سونلغاز الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني. كما أشار إلى أن هذا القطب الجديد سيكون ملحق بمصنع العلمة بسطيف، حيث يهدف إلى ضمان توفير عدادات الكهرباء والغاز وتوزيعها عبر التراب الوطني. وكذا تنويع التموين والتحكم في التكاليف.

وأشار المجمع إلى أنه وفي إطار الإدماج الصناعي الوطني، سوف يتم إطلاق عدة مشاريع جديدة على مستوى مصنع العلمة.

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سونلغاز تحذّر.. مراقبة أنابيب توصيل الغاز وتنظيف المداخن ومنافذ التهوية ضروري

دعت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، المواطنين والزبائن إلى ضرورة صيانة وتنظيف المداخن ومنافذ التهوية. وذلك لصرف الغازات السامة إلى الخارج قبيل استعمالها. وحسب بيان للمديرية الجهوية التابعة لسونلغاز، فإن مديرية توزيع الكهرباء والغاز الحراش، تحضر لإطلاق حملة تحسيسية حول أهمية تنظيف و صيانة الأجهزة التي تشتغل بالغاز الطبيعي. قصد تفادي حالات الاختناق والتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. وأوضحت المديرية أن هذا الحملة التي ستطلقها تحضيرا لفصل الشتاء. تشمل تنظيم أبواب مفتوحة بالوكالات التجارية للمؤسسة. ولقاءات جوارية بالأحياء والتجمعات السكنية. بالإضافة كذلك إلى عملية الدق على الأبواب. كما سيتم خلال هذه الحملة، توزيع مطويات وملصقات ومناشير. تدعو فيها مديرية سونلغاز المواطنين والزبائن إلى صيانة وتنظيف المداخن ومنافذ التهوية. و ذلك لصرف الغازات السامة إلى الخارج قبيل استعمالها، خاصة المدفأة. ومسخن الماء لتفادي حالات الإختناق والتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. كما ذكرت سونلغاز ببعض النصائح لضمان استخدام آمن للغاز الطبيعي، تشمل الابتعاد عن العبث بأجهزة الغاز الطبيعي وتنبيه كبار السن بذلك. و مراقبة أنابيب توصيل الغاز الطبيعي بشكل دوري الى جانب ابعاد البخاخات كمبيد الحشرات و مزيل الروائح عن أجهزة الغاز الطبيعي و عدم وضع سخان الماء داخل الحمام.

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