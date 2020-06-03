سونلغاز: إعتماد تقنية التقدير الٱلي لاحتساب فاتورة الكهرباء والغاز

أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، أنها قررت اعتماد تقنية التقدير الآلي في إحتساب معدل إستهلاك الكهرباء والغاز، مشيرة إلى أنها شرعت منذ بداية الأسبوع الجاري في عملية توزيع الفواتير على المشتركين.

وأوضحت مسؤولة الاعلام في الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فاطمة الزهراء مرزوقي في اتصال مع “وأج” ، أن الاجراء جاء لتفادي تراكم مستحقات الإستهلاك لدى المشتركين، وكذا لعدم تمكن المشتركين في دقع مستحقات فواتير الاستهلاك عبر الموقع الذي اطلقته الشركة منذ بداية الحجر الصحي مارس الماضي بسبب عدم تحكمهم في وسيلة الدفع الالكتروني عن بعد، مما دفع بالشركة إلى العودة الى النظام الكلاسيكي في تسديد الفواتير عبر الوكالات التجارية.

وأضافت مرزوقي، أن نظام الدفع عن بعد الذي اعتمدته الشركة يدخل في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد سعيا للحفاظ على صحة المواطن والعاملين في الوكالات التجارية.

وأكدت ذات المتحدثة، أن الشركة لن تلجأ إلى قطع التموين بالكهرباء والغاز على المشتركين المتخلفين عن تسديد فواتيرهم إلى غاية رفع الحجر الصحي، كما عمدت منذ مطلع الأسبوع إلى إرسال الفواتير إلى المشتركين كما شرعت الفرق التقنية في عمليات رصد العدادات.

وأشارت مرزوقي إلى أن الوكالات التجارية للشركة تبقى على أتم الإستعداد لاستقبال انشغالات وشكاوي الزبائن.