سونلغاز.. إعداد خارطة طريق للمنطقة الصناعية بمابوتو الموزمبيقية

استقبلت شركة سونلغاز الدولية، يوم الأحد، بمقرها، وفداً رفيع المستوى من جمهورية موزمبيق، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وحسب بيان للشركة، ترأس الاجتماع ديلمي زهير، مدير الاستشراف لشركة سونلغاز -الدولية، بحضور إطارات وممثلي الشركة. حيث تمّ التطرق إلى آفاق تطوير التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات التقنية بين الطرفين.

وخلال هذا اللقاء، قدم ممثلو سونلغاز الدولية عرضاً مفصلاً حول نشاطات الشركة وخبرتها في مجالات إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء.

بالإضافة إلى مختلف الخدمات والحلول في مجال الطاقة الكهربائية التي تقدمها على المستوى الإفريقي. مع إبراز دورها كشريك استراتيجي في تطوير البنى التحتية لمنشآت الطاقة الكهربائية بالقارة الإفريقية.

ومن جهتهم، عبّر أعضاء الوفد الموزمبيقي عن اهتمامهم بالتجربة الجزائرية في قطاع الطاقة. مشيدين بمستوى الخبرة والكفاءة التي تتمتع بها سونلغاز الدولية. مؤكدين رغبتهم في تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

كما سيتواصل برنامج الزيارة من خلال التوجه إلى محطة إنتاج الكهرباء برأس جنات. حيث سيتم تنظيم اجتماع تقني مع فرق الإستغلال والصيانة التابعة لشركة سونلغاز لإنتاج الكهرباء. بهدف الإطلاع على الخبرات الجزائرية في مجال تشغيل، إستغلال وصيانة المحطات الكهربائية.

وسيواصل الوفد زيارته إلى ولاية مستغانم لزيارة مصنع GISB Electric، مع عقد إجتماع لإعداد خارطة طريق وخطة عمل خاصة بالمنطقة الصناعية لمدينة مابوتو. بما يعكس إرادة الطرفين في تجسيد مشاريع التعاون الصناعي والطاقة المستدامة.

كما ستُختتم الزيارة بعقد اجتماعات ثلاثية تجمع بين سونلغازالدولية وممثلي شركة GISB Electric والوفد الموزمبيقي. من أجل مناقشة آفاق التعاون المستقبلية وتحديد مجالات الشراكة ذات الإهتمام المشترك.

وتندرج هذه الزيارة في إطار سياسة الإنفتاح وتعزيز التعاون الإفريقي التي تنتهجها الجزائر، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها قطاع الطاقة. بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الشراكة بين الدول الإفريقية