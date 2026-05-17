سونلغاز: إنجاز تقني استباقي لتعزيز جاهزية شبكة نقل الغاز لصيف 2026

في إطار المخطط الاستباقي لتحضير شبكة نقل الغاز لصيف 2026، وتنفيذا لبرنامج الصيانة الوقائية الرامي إلى ضمان استمرارية التموين بالطاقة. باشرت فرق سونلغاز-نقل الغاز يوم 14 ماي على الساعة الحادية عشرة ليلاً عملية صيانة كبرى وشاملة على مستوى محطة إنتاج الكهرباء تيرڨا بولاية عين تموشنت.

وقد جرت هذه العملية وفق تنظيم محكم وعمل متواصل دون انقطاع. ما سمح بالتحكم الدقيق في آجال الإنجاز رغم حجم وتعقيد التدخلات التقنية المبرمجة.

وشملت الأشغال سلسلة من العمليات الحساسة والدقيقة، من بينها تحديث أنظمة الصمامات واستبدال وصيانة تجهيزات الدفع الخاصة بالمشحمات والمفرغات (graisseurs et vidangeurs) لضمان انسيابية التشغيل. إضافة إلى استبدال صمامات بقطر 12 و20 بوصة وتحديث أنظمة القياس. كما تمّ تنفيذ عمليات معالجة دقيقة لنقاط التآكل السطحي وتركيب أغطية تقوية (demi-coquille). بالإضافة كذلك إلى تدخلات تقنية أخرى تهدف إلى تعزيز حماية المنشأة وضمان موثوقيتها التشغيلية.

وقد تميّزت هذه العملية بتعبئة ميدانية متواصلة وروح عالية من الالتزام لدى الفرق التقنية التي عملت بنظام تناوبي دون توقف. ما مكّن من إنهاء كافة الأشغال في ظرف قياسي لم يتجاوز 15سا، وإعادة المنشأة إلى الخدمة بكامل جاهزيتها.

كما يأتي هذا الإنجاز، ليؤكد مرة أخرى نجاعة مخطط سونلغاز-نقل الغاز في مجال الصيانة الاستباقية والتدخل السريع. بالاعتماد على كفاءات وطنية أثبتت قدرتها على إنجاز عمليات تقنية معقدة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وفي آجال قياسية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور