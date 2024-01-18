سونلغاز.. إنجاز مركز لتحويل الكهرباء بالمنطقة الصناعية لرأس الماء

أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، على وضع حجر الأساس لإنجاز مركز تحويل الكهرباء 60/30 كيولوفولط. وهذا لتزويد المنطقة الصناعية لرأس الماء (جنوب سيدي بلعباس). وذلك في إطار برنامج أقرته السلطات العليا للبلاد لتزويد أكثر من 50 منطقة صناعية عبر الوطن بهذه الطاقة.

وأوضح عجال أن “هذا المشروع يندرج في إطار برنامج هام أقرته السلطات العليا للبلاد لإنجاز 15 ألف ميغا واط”. حيث “سيتم عما قريبا الشروع في إنجاز 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية على مستوى أكثر من 15 محطة على المستوى الوطني”.

كما ذكر أن “مجمع سونلغاز قام بعدة استثمارات من أجل تحسين الخدمة العمومية ولتشجيع المستثمرين على الانطلاق في تجسيد مشاريعهم على مستوى المناطق الصناعية”. مشيرا إلى أنه “تم توزيع الكهرباء والغاز لأكثر من 37 منطقة صناعية و65 منطقة نشاطات عبر الوطن”.

وفيما يخص ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء، كشف ذات المسؤول أن برنامج ولاية سيدي بلعباس أنجز تقريبا بنسبة 100 بالمائة. حيث تم ربط كل المستثمرات الفلاحية أي ما يعادل أكثر من 541 مستثمرة. في حين تم ربط على المستوى الوطني أكثر من 53 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء. وذلك في إطار الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الفلاحي.

وبالنسبة لكمية الكهرباء بالولاية ذكر أن “هناك أكثر من 500 ميغا واط وهي وافرة لا يستغل منها إلا 50 بالمائة”. مشيرا إلى أن “سونلغاز قامت بمعملية استباقية من خلال الإعداد لإنجاز ثلاثة مشاريع كبرى ستسمح بإضافة 310 ميغا واط”. و”بالتالي ستكون هناك طاقة كهربائية متوفرة بولاية سيدي بلعباس والتي تكفي وتتعدى آجال 2035″.

ولدى إشرافه على عملية تزويد 750 عائلة بغاز المدينة بدوار المحاديد، أبرز عجال أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي تتجاوز بولاية سيدي بلعباس 75 بالمائة. وهي تفوق المعدل الوطني في حين أن نسبة الربط بشبكة الكهرباء بالولاية تتجاوز 99 بالمائة.

وقد اختتم الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز زيارته التفقدية إلى ولاية سيدي بلعباس بعقد لقاء مع إطارات المجمع ومديرية الطاقة بحضور السلطات المحلية. وذلك لدراسة وضعية المشاريع الخاصة بالقطاع على مستوى الولاية.