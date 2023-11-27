سونلغاز: إنجاز 23 ألف كلم من شبكات الكهرباء والغاز سنويا

كشف المدير لسونلغاز التوزيع نور الدين سالمي، أن المؤسسة تقوم بإعادة تأهيل 23 ألف كلم من شبكات الكهرباء والغاز سنويا عن طريق شركات التأهيل.

وأضاف المتحدث، على هامش يوم تقني خاص بإجراءات التأهيل لشركات إنجاز أشغال الكهرباء والغاز. أن نسبة التغطية بالكهرباء على المستوى الوطني، بلغ 99 بالمائة وتم تسجيل 11 مليون زبون. ناهيك عن تسجيل 7 مليون مشترك في الغاز بنسبة 68 بالمائة.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن سونلغاز اطلقت ٱلية التأهيل من خلال إشراك الخواص أيضا لسد حاجيات الشركة. مؤكدا وجود تسهيلات للراغبين في إنجاز شركات إعادة التأهيل لسونلغاز. مشيرا إلى أن المؤسسة سجلت زيادة ب 20 بالمائة في عدد مؤسسات التأهيل سنة 2023.

كما أضاف سالمي، أن سونلغاز تدعم المؤسسات لإنجاز شبكات الكهرباء والغاز حيث أن هنالك برامج كبيرة تنجز في مناطق الظل والمحيطات الفلاحي. من خلال خلق مناصب الشغل ومواكبة الولايات الجديدة في الجنوب.

وأكد ذات المتحدث، أن سونلغاز، تواكب المؤسسات الناشئة من خلال التكوين والمواكبة في الميدان لإنجاز مخازن للعتاد في كل الولايات.

وعن متابعة الأشغال، أفاد سالمي، أن هنالك مصالح تتابع الأشغال على مستوى الشبكات الكهربائية والغازية. بالإضافة كذلك إلى تجنيد أعوان مؤهلين ميدانيا لمراقبة الشركات بعد عملية الإنجاز.