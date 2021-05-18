سونلغاز: إنقطاع الكهرباء عن 3 بلديات بالعاصمة يوم الجمعة

أعلنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز“، أنه سيتم تسجيل إنقطاع في الكهرباء يوم الجمعة عبر 3 بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإنقطاع سببه أشغال في شبكة نقل الكهرباء عالية الضغط “60 الف فولط”.

وأضافت المؤسسة، أن انقطاع الكهرباء سيكون الجمعة من الرابعة والنصف صباحا الى 11 سا، وسيمس بلديات سيدي موسى، براقي، جسر قسنطينة.

ويتعلق الأمر بأحياء براقي، حي 1078 مسكن، حي 700 مسكن، حي 200 مسكن، حي 350 مسكن ببن طلحة، حي 1200 مسكن بحي الميهوب، حي مرحبا وجزء من حي الميهوب، وحي محمودي وحي الرملي

بالإضافة إلى حي جيلالي، حي رفاييل، الزواوي، حي حمدوش، الهواورة، قايد قاسم، حي مرحبا، وحي اولاد علال.