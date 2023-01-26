سونلغاز: إيفاد بعثة إلى كوبا لدراسة إطلاق مشروع محطة شمسية بهافانا

أعلن مجمع سونلغاز، عن إرسال بعثة عالية الكفاءة إلى كوبا خلال الفترة الممتدة ما بين الـ19 والـ25 جانفي الجاري. في إطار إطلاق دراسة مشروع إنجاز محطة كهربائية للطاقة الشمسية بالعاصمة هافانا. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي إطار التعاون الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوبا. قامت سونلغاز بإرسال بعثة عالية الكفاءة إلى عاصمة “كوبا -هافانا”. وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 19 و الـ25 جانفي 2023. في إطار إطلاق دراسة مشروع إنجاز محطة كهربائية للطاقة الشمسية. وجاءت هذه الخطوة تبعا للزيارة التي قام بها رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل للجزائر شهر نوفمبر الفارط.

وقد كان على رأس البعثة المدير التنفيذي لاستراتيجية أنظمة الاعلام والتنظيم بسونلغاز، عميود عزيز رفقة أربعة مهندسين من شركة هندسة الكهرباء والغاز (CEEG) فرع في مجمع سونلغاز. مضيفا أنه فور وصول البعثة إلى كوبا تنقلت إلى مقر شركة الكهرباء الكوبية. حيث كان لهم أول لقاء مع مديرها العام لبدء المحادثات حول المشروع الذي يتمثل في إنجاز محطة كهربائية للطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط.

كما تنقلت البعثة إلى موقع المشروع لمعاينة الأرضية التي سينجز عليها والتي تبلغ مساحتها 32 هكتار الواقعة بمدينة هافانا على أن تنطلق الاشغال في أقرب الآجال. كما كان للبعثة عدة إجتماعات مع المسؤولين على القطاع في كوبا. مبرزا أن البعثة الجزائرية حظيت باستقبال خاص من وزير الطاقة والمناجم الكوبي وذلك بحضور سفير الجزائر.

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