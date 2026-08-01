سونلغاز: استكمال أشغال استبدال السلك الناقل لخط التوتر العالي الرابط بين بشار وبني ونيف

انطلقت فجر اليوم السبت، أشغال استبدال السلك الناقل لخط التوتر العالي (60 كيلوفولط) الرابط بين بشار وبني ونيف.

وحسب بيان لسونلغاز، سُخرت لهذه العملية كافة الإمكانيات البشرية والمادية. إلى جانب الفرق التقنية المختصة، التي باشرت الأشغال في الميدان واستكملتها في حدود الساعة الثامنة صباحا. حيث تم إعادة الخط إلى الخدمة.

وتأتي هذه العملية استكمالًا للمجهودات التي بُذلت خلال التدخل السابق. حيث تمكنت الفرق التقنية المتخصصة التابعة لمديرية التوزيع بشار من إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح على الخط الكهربائي عالي التوتر (60 كيلوفولط). الذي يضمن التموين الكهربائي لساكنة دائرة بني ونيف. وفقًا للمعايير التقنية المعتمدة وبكفاءة عالية، مما مكن من استرجاع التموين الكهربائي بشكل كامل وطبيعي.

وقد شهد ذلك التدخل الميداني حضور والي ولاية بشار، إلى جانب قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. والمدير العام المساعد لقطب التوزيع بشار، ومدير التوزيع. حيث عاينوا سير الأشغال والجهود المبذولة من طرف الفرق التقنية، التي أثبتت احترافية عالية وسرعة في التدخل لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأكدت هذه التدخلات المتواصلة، التكامل والتنسيق بين مختلف فروع سونلغاز. بما يضمن تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرار واستمرارية التموين بالطاقة لفائدة المواطنين.